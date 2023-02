Thibaut Courtois maakt effectief zijn comeback na enkele weken onbeschikbaarheid

De comeback van Thibaut Courtois is een feit. De doelman neemt zijn plek tussen de palen opnieuw in bij Real Madrid.

Thibaut Courtois heeft drie weken in de lappenmand van de Spaanse topploeg gezeten. De Rode Duivel kan nu het spelplezier op de grasmat terugvinden. Het had daar reeds alle schijn van toen Courtois werd opgenomen in de selectie voor de uitwedstrijd bij Osasuna.

Bij de bekendmaking van de opstelling kon meteen opgemerkt worden dat Courtois ook aan de aftrap verschijnt. Courtois had na het oplopen van een hamstringblessure tijdens de opwarming voor de match tegen Mallorca twee wedstrijden gemist in La Liga en het WK voor clubs.

De keeper van de nationale ploeg lijkt net op tijd terug, want dinsdagavond wacht ook de clash met Liverpool in de achtste finales van de Champions League. Eerst Sociedad bekampen dus. De aftrap is vanavond om 21u. Zijn landgenoot Eden Hazard, eveneens net hersteld van een blessure, neemt plaats op de bank.