🎥 Wat een wedstrijd! Beelden tonen hoe Roméo Lavia uitblinker is bij Southampton tegen Chelsea

Amper 19 jaar is hij, maar Roméo Lavia is hot in Engeland.

Afgelopen zomer maakte Lavia de overstap van Manchester City naar Southampton op zoek naar speelminuten. Die kans greep de Belg met beide handen. Southampton is de hekkensluiter in de Engelse Premier League maar boekte zaterdag een belangrijke zege tegen Chelsea in de strijd om het behoud. Scoren deed Lavia niet maar een compilatie van zijn wedstrijd toont wel hoe belangrijk hij is. Roméo Lavia vs Chelsea (A)@RomeoLavia



pic.twitter.com/1uT7V3axDA — ۟ (@BSTComps) February 19, 2023

Moet Tedesco Lavia oproepen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 100% Nee 0% Stem Je kan nog stemmen tot 22/02/2023 18:00.