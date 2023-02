Azpilicueta komt zelf met goed nieuws na trap vol in het gezicht

Cesar Azpilicueta werd zaterdag in het duel van Chelsea tegen Southampton vol in het gezicht aangetrapt door Mara. De Spaanse verdediger werd zo'n 10 minuten behandeld op het veld en kreeg zelfs zuurstof toegediend vooraleer hij met applaus op een draagberrie werd afgevoerd.

Amper één dag later komt de Chelsea-verdediger al met goed nieuws online. Op zijn twitter-kanaal bedankt hij het medische team van Chelsea en iedereen die hem een warm hart heeft toegedragen de voorbije periode. Op de foto die hij postte is amper nog te zien dat hij vol in het gezicht werd aangetrapt.

Hi everyone!

Thank you all for your love and messages of support!

My family and I would like to thank everyone who has been looking after me since yesterday’s incident… pic.twitter.com/suBCdIQbj6