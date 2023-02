Courtois is het beu en wil actie tegenover supporters: "Er moet naar de daders gekeken worden!"

De voorbije weken beklaagden ze zich bij Real Madrid al over het feit dat Vinicius Jr. meer beschermd moet worden. Hij wordt dikwijls geviseerd door de fans van de tegenstander. Tegen Osasuna was het weer zover.

De Osasuna-supporters gooiden heel wat verwensingen richting het hoofd van Vincius Jr. Achteraf reageerden zowel Carlo Ancelotti als Thibaut Courtois daarop.

Vincius werd reeds uitgescholden tijdens de minuut stilte voor de slachtoffers van de aarbevingen in Turkije en Syrië. "Vinícius, hoerenzoon", klonk het ondermeer. "Het voorval tijdens de minuut stilte? Het was enorm respectloo", zei Ancelotti. "Niet alleen richting Vinícius, maar ook richting de mensen in Turkije en Syrië. Dit moeten we niet zomaar voorbij laten gaan."

Ook Courtois nam zijn ploegmaat in bescherming. "Het moet stoppen dat er bij dit soort incidenten naar Vinícius gekeken wordt. Er moet naar de daders gekeken worden. De sfeer in dit soort stadions is geweldig zonder dit soort onzin."