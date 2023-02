Heel mooi: speler Ajax trekt shirt over hoofd na doelpunt om overleden landgenoot te eren en krijgt geen geel van ref: "Enorm veel respect"

Mooi gebaar in Nederland. Van zowel speler als scheidsrechter. Want soms gaat respect verder dan acties of gele kaarten.

Ajax-speler Mohammed Kudus scoorde tegen Sparta Rotterdam. Enig mooi, een lekkere vrije trap in het hoekje. Daarna werd het enkel maar mooier, want Kudus had iets voorbereid en trok zijn truitje over zijn hoofd om een boodschap te laten zien. Mooi gebaar Daarop stond RIP Atsu - een verwijzing naar zijn landgenoot, die bij de aardbeving in Turkije omkwam. En ref Van Boekel had mededogen. Hij gaf geen geel zoals het moet, maar gewoon een schouderklopje. "Hij zei me achteraf dat het uiteraard niet mocht, maar dat hij het gezien de situatie begreep", aldus Kudus bij ESPN. "Veel respect voor de ref. Dit gaat over meer dan voetbal, dit gaat over leven en dood."