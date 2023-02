Begonnen aan de helft van de verloning van zijn voorganger, maar kijk wat FIFA-baas Infantino nu verdient...

FIFA-baas Gianni Infantino is tijdens het laatste jaar wel verschillende keren in het nieuws geweest met zijn uitspraken. Veelal toen hij het WK in Qatar met hand en tand verdedigde. Goed werk, vinden ze bij de FIFA, en Infantino kreeg dan ook een serieuze loonsverhoging.

Infantino verdient nu 600.000 euro meer dan vorig jaar en zijn totaalloon staat op 3,66 miljoen euro. Infantino kreeg na zijn uitverkiezing, in 2016, de opdracht om het vertrouwen te herstellen. Hij wou dat ook doen voor de helft van wat voorganger Sepp Blatter verdiende, namelijk 1,5 miljoen euro. Uit cijfers die de wereldvoetbalbond presenteerde, bleek tevens dat de FIFA-omzet in de periode 2023-2026 explosief zal groeien; naar meer dan tien miljard euro. In de periode 2019-2022 werd zeven miljard verdiend. Deze groei is vooral te danken aan het komende XL-WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het aantal deelnemers stijgt van 32 naar 48. Verder wil Infantino in 2025 een nieuw club-WK lanceren, dat ook een impuls zal geven aan de miljardenomzet.