🎥 Watford-spits steelt harten met uitzonderlijk interview, fans overladen hem met complimenten

Ken Sema (29) scoorde vorig weekend twee goals voor Watford tegen West Bromwich Albion in de 3-2 zege. De fans verkozen hem tot Man van de Match en daar hoort ook een interview bij op de clubkanalen.

Maar Sema geeft bijna nooit interviews. De Zweed stottert namelijk en spreekt dus bijna nooit voor of na een match. Nu deed hij dat wel eens na zijn vierde en vijfde goal van het seizoen.

Het interview van Sema werd al bijna 8 miljoen keer bekeken en hij stal duidelijk vele harten. In de reacties onder het interview krijgt Sema alleen maar lovende reacties. Veel mensen die zelf stotteren zijn dan ook blij dat Sema zo het taboe onder de aandacht brengt.

🎙 "It was an easy one!"



Ken Sema speaks following his match winning brace tonight! 🐐 pic.twitter.com/c8qv7GvNIw