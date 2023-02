'Engelse topclub wil Zidane naar Premier League lokken met monsterloon én blanco cheque om kern samen te stellen'

Zinedine Zidane wil komend seizoen opnieuw aan de slag als coach. Na het mislopen van de stoel als Frans bondscoach staan de geïnteresseerde clubs in de rij.

We schreven eerder al dat Real Madrid, Juventus FC, PSG en Olympique Marseille interesse hebben in Zinedine Zidane. Volgens de Engelse kranten is het echter een Engelse club die het eerste telefoontje zal plegen.

Chelsea FC twijfelt namelijk over het aanblijven van Graham Potter. The Blues willen dan ook uitpakken met een nieuwe oefenmeester. En daar heeft Todd Boehly - de Amerikaan blijft met geld gooien - iets voor over.

Vijftien miljoen euro

De Londenaren willen Zidane maar liefst vijftien miljoen euro per jaar betalen om de blauwhemden opnieuw naar de top van het klassement te loodsen. En dat is niet alles: de Fransman krijgt nagenoeg een blanco cheque om zijn kern samen te stellen.