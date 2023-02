"De positie van Wouter Vandenhaute hangt af van de Raad van Bestuur": 'er staat niet meteen één ingepland'

De positie van Wouter Vandenhaute is afhankelijk van de Raad van Bestuur. Dat bleek uit de meeting met de supporters. Dat zou nog enige tijd kunnen duren.

Maandag was er een meeting tussen de Anderlecht-top en de supportersverenigingen. Daaruit bleek dat de positie van Wouter Vandenhaute voor sommigen nog altijd een breekpunt is. Voor BSC moet hij opstappen.

Marc Coucke vertelde zo'n ingrijpende beslissingen door de Raad van het Bestuur genomen moeten worden. Volgens Het Laatste Nieuws zou er niet meteen één komen.

Anderhalve maand geleden was de laatste Raad van Bestuur. Toen werd er beslist dat Vandenhaute niet-uitvoerend voorzitter werd. Die beslissing is toen weldoordacht genomen en men is niet meteen van plan om daarover van mening te veranderen. Tijdens de vergadering met de supporters werd er nog eens duidelijk uitgelegd wat de rol van Vandenhaute is.