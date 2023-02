Voor de centen of voor het hart? 'Barça reageert op monsteraanbieding van PSG en nodigt Messi uit in Barcelona'

De toekomst van Lionel Messi ligt in Parijs of in Barcelona. PSG bereidt een mega-aanbod voor, maar ondertussen is ook FC Barcelona in actie geschoten.

We schreven eerder al dat PSG het loon van Lionel Messi - en dat zijn al duizelingwekkende cijfers - wil opwaarderen. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Catalunya Radio weet dat er een ontmoeting is geweest tussen Joan Laporta en vaderlief Jorge Messi. Het is immers nog steeds de bedoeling van de Blaugrana om De Vlo terug te halen. Geld of hart? En daarvoor is héél véél lobbywerk nodig. Barcelona kan de Parijse cijfers immers niét evenaren. Al ligt het hart van de Argentijn wel nog steeds in Camp Nou, durven wij denken.