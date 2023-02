Tsjech die uit de kast kwam vreest specifieke matchen: "Dan zijn er altijd wel verwensingen"

Jakub Jankto kwam vorige week uit de kast. De Tsjechische international kreeg in de eerste thuismatch heel wat applaus, maar ziet dat er ook nog veel werk is in het voetbal.

Jakub Jankto (27) voelt zich eindelijk bevrijd. "27 jaar kon ik niet leven zoals ik wilde. Maar nu voel ik me vrij'', vertelde de middenvelder tijdens een interview bij Italia 1. "Ik ben erg blij eindelijk die beslissing te hebben genomen. Want ja, het was lastig om de moed te vinden om hiermee naar buiten te komen", zei de Tsjech. Tijdens de eerste thuismatch van zijn ploeg Sparta Praag kreeg Jankto veel applaus van het thuispubliek. "Het was geweldig. Iedereen applaudisseerde voor mij. Voor het eerst in lange tijd speelde ik weer met een lach. Nu kan ik winnen, scoren, hattricks maken, en dat allemaal met een lach op mijn gezicht." Voetbalwereld is nog homofoob Toch denkt Jankto dat hij in de toekomst ook nog heel wat negatieve reacties zal krijgen. "Vooral in uitmatchen dan. Dan zijn er altijd wel verwensingen. Ik ga er ook alles aan doen zodat mijn ex-vrouw en zoontje van drie geen hinder ondervinden." Maar ook in het algemeen is er nog veel werk vindt Jankto. "Of de voetbalwereld nog homofoob is? Al zeker en vast een beetje, ja. Anders zou ik niet een van de eerste zijn die uit de kast is gekomen."