🎥 Na Romelu Lukaku en Nicolo Barella opnieuw 2 Inter-spelers vol in de clinch

Tijdens een wedstrijd van Inter Milaan is het opnieuw hommeles geweest tussen 2 spelers. Ze schelden elkaar de huid vol.

Een paar weken geleden was er nog een incident tussen Romelu Lukaku en Nicolo Barella. Lukaku schelde zijn ploegmaat toen uit, omdat hij voor eigen succes was gegaan en zo de aanval niet succesvol was.

Tegen Porto (1-0-zege voor Inter) was het opnieuw van dat. Deze keer waren het André Onana en Edin Dzeko en ze schelden elkaar voor de camera's uit.

Dal labiale si legge un:

Io centimetri 26!

Shut up!

Ti inculo dopo!



Dzeko fa cenno con il capo:

Dammelo adesso!



Onana:

Seghè?

Ho detto dopo! pic.twitter.com/oJLDnJtbrA February 22, 2023

Achteraf werd het incident geminimaliseerd. "Zo'n dingen gebeuren nu eenmaal door de adrenaline", vertelde Hakan Calhanoglu die Onana probeerde te kalmeren, na de wedstrijd aan de pers. "Ondertussen hebben we er al om gelachen."

Hetzelfde bij Onana: "Het hoort erbij en hoeft niet opgeblazen te worden. Ik ben iemand die mijn verantwoordelijkheid neemt en soms is er dan discussie. Ik wil gewoon de ploeg beter maken en het helpt om wedstrijden te winnen."