Beerschot-verdediger ziet match tegen RSCA Futures meteen als erop of eronder: "Anders een kruis erover"

Beerschot begint aan de Promotion Play-offs met respectievelijk acht en vijf punten achterstand op RWDM en SK Beveren. Zondag tegen RSCA Futures wordt het er dus meteen erop of eronder, beseft ook verdediger Hervé Matthys.

Matthys gelooft nog steeds in de titel en de promotie. Er zijn immers nog 30 punten te pakken. “De kloof is groter dan we vooraf gehoopt hadden. Het zal niet ­simpel worden. Een goede start is cruciaal. Zondag moeten we ­gewoon winnen van RSCA Futures. Anders mogen we er al bijna een kruis over maken", zegt hij in GvA.

Ze moeten tegen RWDM en Beveren wellicht wel een perfect rapport voorleggen en dat was in de reguliere competitie niet het geval met 3 op 12. “We beseffen dat zoiets geen goed rapport is. Maar we hebben wel in elke rechtstreekse confrontatie minstens onze voet naast die ­ploegen kunnen zetten. Dat geeft ons toch enige houvast."