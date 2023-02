Landgenoot die de Eredivisie in vuur en vlam zet blijft langer bij PSV: "Ik wil hier kampioen worden"

PSV maakte maandagavond bekend dat Johan Bakayoko zijn contract heeft verlengd bij de Eindhovenaren. Hij tekende een nieuwe overeenkomst die hem tot medio 2026 tot de 'Lampenclub' verbindt. Dit doet hij een aantal dagen na zijn topprestatie tegen Twente waarvoor hij een nodige lof kreeg van zijn trainer Ruud Van Nistelrooy. Dat kan u HIER lezen.

"Dit geeft aan dat de club vertrouwen in mij heeft. Ik ben enorm trots. Ik wil hier kampioen worden", verklaart Bakayoko op de website van PSV.

He is ours until 2026! 🕺