Ruud Van Nistelrooy heeft lof over voor landgenoot en wil hem nog lang bij PSV houden

PSV heeft een traditie van Belgische spitsen die er het mooie weer maken. Denk maar aan Luc Nilis, Marc Degryse en Gilles De Bilde. In dat rijtje mag nu een nieuwe naam en hij kan een pak meer dan alleen doelpunten maken.

Met twee assists speelde Bakayoko een hoofdrol in de zege van PSV tegen Twente. De aanvaller legde de bal al vroeg op het hoofd van Fábio Silva en deed dat in de tweede helft ook bij Luuk de Jong. Er zijn deze eeuw maar drie spelers van PSV die op zo een jonge leeftijd twee assists geven in één wedstrijd. Dit zijn Noni Madueke, Arjen Robben en Jürgen Locadia.

"Het is heel knap wat hij aan het doen is", krijgt hij lof van Van Nistelrooij. "Dit is zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. Ik heb hem natuurlijk meegemaakt bij Jong PSV. Wat hij nu al doet, hoeveel minuten hij heeft gemaakt, het rendement dat hij laat zien... Hij heeft niet zo'n last van plankenkoorts. Hij doet altijd zijn ding, is heel zelfbewust en gelooft in zijn kwaliteiten. Dat is knap op die leeftijd."

De trainer is dan ook blij dat PSV de jonge aanvaller in januari niet verkocht heeft, ondanks een bod van Paris Saint-Germain dat via bonussen kon oplopen naar vijftien miljoen euro. "Het was onbespreekbaar dat hij weg mocht. We zien in hem een toekomstig heel belangrijke speler voor PSV", vertelt Van Nistelrooij.