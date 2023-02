Alles was in orde, maar Nikola Storm geeft opvallende reden waarom hij niet naar Reims trok

Op de laatste dag van de mercato kon Nikola Storm KV Mechelen inruilen voor Stade Reims. Toch kwam het niet zover.

Storm vertelt zelf dat alles in een vergaand stadium zat. “De transfer was zeer concreet”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik heb met het clubbestuur van Reims gesproken, net als met de mensen hierboven.”

De reden waarom Storm niet vertrok is echter opvallend. “Al snel kwam ik tot de conclusie dat er op de slotdag van de mercato geen transfer meer mogelijk was omdat Mechelen toen niet meer kon anticiperen op mijn vertrek. Daarmee was de kous af.”