'Franse voetbalbond is voorzitter kwijt na grensoverschrijdend gedrag'

Noël Le Graët is niet langer de voorzitter van de Franse voetbalbond. De 81-jarige Fransman stond al op non-actief, maar een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag doet hem helemaal de das om.

Al had hij eigenlijk geen effectieve functie meer bij de Franse voetbalbond. Le Graët werd in januari al op non-actief gezet na krasse uitspreken over Zinedine Zidane. FFF heeft nog niet gecommuniceerd over een eventuele opvolger.