'Real Madrid wil 19-jarige verdediger naar Spanje halen, maar... botst op vraagprijs van 100 (!) miljoen euro'

SL Benfica hoort de jackpot alweer rinkelen. Na de monstertransfer van Enzo Fernandez naar Chelsea FC hopen de Portugezen opnieuw meer dan honderd miljoen euro te verdienen.

Deze keer is Antonio Silva het target en Real Madrid het… slachtoffer. De Koninklijke wil de 19-jarige verdediger naar Spanje halen, maar zal serieus in de geldbuidel moeten tasten. As Aguias hopen wederom honderd miljoen euro te verdienen, maar zo’n vaart zal het wellicht niet lopen.

Om die reden én om andere geïnteresseerde clubs in snelheid te pakken wil Real de transfer zo snel mogelijk afronden. Dat weet Record. Leuk extraatje: het was uitgerekend Silva die Jan Vertonghen bij Benfica uit de ploeg speelde.