🎥 #DEVILTIME is voorbij, dit is de bizarre keuze voor de campagne EK 2024

De Belgische voetbalbond heeft haar campagne voorgesteld voor het EK. Van #DEVILTIME is geen sprake meer.

Het EK van 2024 wordt in Duitsland gespeeld. De voetbalbond kiest voor een toepasselijke campagne onder de naam #WIRSCHAFFENDAS. Er is ook een opsplitsing naar het Nederlands en het Frans, met #ALLESGEVEN en #ONVALEFAIRE.

“Met een nieuwe coach en een nieuwe sportieve leiding breekt voor ons een nieuw tijdperk aan bij de Rode Duivels. Daarbij geloven we in onze eigen kracht, maar weten we ook dat we meer dan ooit onze supporters zullen nodig hebben om ons te kwalificeren voor EURO 2024”, zegt Manu Leroy, directeur marketing en communicatie van de KBVB.

Het is uitkijken of de fans van de Rode Duivels zich helemaal kunnen vereenzelvigen met de Duitse quote voor de nationale ploeg.