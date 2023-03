'Eden Hazard wil doen wat ze bij Real Madrid niet graag horen'

Eden Hazard wil zijn contract bij Real Madrid uitdoen. Die loopt nog tot midden 2024.

Volgens The Athletic had Eden Hazard vorige maand een onderhoud met Real Madrid. Daarin gaf hij mee dat hij graag zijn contract bij Real Madrid zou willen uitdoen. Het zou om persoonlijke en professionele redenen gaan. Het contract van Hazard loopt nog tot midden 2024.

Hazard kwam in de zomer van 2019 voor 100 miljoen naar Real Madrid. Hij kreeg een contract van 20 miljoen per jaar, maar door blessures werd hij afgeremd en kon hij zich nooit volledig tonen bij Real. Hazard is nog altijd de best betaalde speler van Real en daarom willen ze liever af van dat contract.

Of Real hem zal kunnen kwijtraken, is niet zeker. Zolang Hazard niet meewerkt, zal het moeilijk worden. Hazard is ondertussen ook heel gesetteld in Madrid. Ook sloot zijn zoon Leo onlangs nog bij de jeugd van Madrid aan.