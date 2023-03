Radja heeft het weer zitten: dubbel zo strenge straf als bij vorige veroordeling kan hij in Italië wel vrolijk negeren

Radja Nainggolan, eeuwige bron van controverse. Hij heeft al enkele veroordelingen gekregen vanwege zijn rijgedrag en heeft er nu weer eentje bij. Al kan de voormalige Rode Duivel die gewoon naast zich neerleggen in Italië.

Radja Nainggolan en zijn gedrag achter het stuur van zijn wagen: het is een saga die nog moeilijk bij te houden is. Het Laatste Nieuws meldt dat de politierechtbank hem veroordeeld heeft tot een rijverbod van negen maanden en een boete van 4000 euro.

Voorwaarde geschonden

Toen Nainggolan nog bij Antwerp speelde, werd hij gecontroleerd door de politie wanneer opgemerkt werd dat hij met zijn telefoon bezig was achter het stuur. Al snel bleek dat hij zijn herstelexamens na een vorige veroordeling nog niet had afgewerkt en zo dus één van zijn voorwaarden geschonden had. Bij zijn vorige veroordeling eind 2021 had Nainggolan een rijverbod van vier maanden gekregen wegens dronken rijden.

Daarom ook dat de politierechter zich deze keer streng toonde: omdat de voetballer al meerdere veroordelingen in het verkeer achter zijn naam heeft staan. De duur van zijn rijverbod is meer dan twee keer zoveel ditmaal, maar de SPAL-speler zal er weinig van merken. Zijn advocaat Omar Souidi wijst erop dat het rijverbod niet geldt in Italië, waar Nainggolan leeft en woont. Nainggolan heeft overigens ook nog een Italiaans rijbewijs.