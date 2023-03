De FIFPRO trekt duidelijke conclusies over een WK in de winter

De FIFPRO is na een onderzoek over het WK in Qatar met conclusies naar buiten gekomen. Voor de organisatie is het duidelijk dat een WK in de winter nooit meer mag voorvallen.

Eind 2022 was het WK ongebruikelijk in de winter. Dat kwam door de klimatologische omstandigheden in gastland Qatar. In de zomer is het er te warm om te voetballen en daarom werd er voor de winter gekozen. Het gevolg was dat de competities hun kalender drastisch moesten omgooien. Ook had het serieuze gevolgen op de belasting van de spelers.

De FIFPRO voerde een onderzoek naar de gevolgen van zo'n WK in de winter en hun conclusie was duidelijk: er mag nooit meer een WK in de winter georganiseerd worden. Daarbij ondervraagden ze de spelers op het WK.

Enkel als de kalenders grondig worden herzien, mag er nog een WK in de winter doorgaan. Er moet namelijk voldoende tijd zijn om te trainen en te herstellen. Zo zouden de competities tot 2,5 maanden moeten worden uitgesteld. Al ziet de FIFPRO de kans klein dat dat ooit zal gebeuren.