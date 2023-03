Kan Tedesco nog om hem heen? Batshuayi geeft verklaring voor topseizoen bij Fenerbahce

Michy Batshuayi is bij Fenerbahce weer helemaal boven water gekomen. Hij scoort er dan ook aan de lopende band.

Nadat een transfer naar Nottingham Forest op het laatste moment nog afsprong, trok Michy Batshuayi begin september naar het Turkse Fenerbahce. En daar is de spits heel beslissend.

Met 15 goals in 23 wedstrijden en één goal om de 88 minuten is 'Batsman' heel belangrijk voor Fenerbahce, dat donderdagavond naar het Spaanse Sevilla trekt in de Europa League.

Vertrouwen is het belangrijkste

Volgens Batshuayi speelt zijn trainer Jorge Jesus een erg belangrijke rol in zijn straffe statistieken. "Dankzij hem en de club, kom ik nu helemaal anders op het veld dan wanneer de trainer zegt dat je 45 minuten hebt om je te bewijzen", zegt hij bij de UEFA.

"Als ik vertrouwen krijg en op het veld sta, dan komt de echte Batshuayi boven water. Ik heb de laatste jaren niet veel kunnen spelen en ik denk dat ik bij meer goals betrokken ben wanneer ik meer op het veld sta", zegt hij nog. Bondscoach Tedesco weet dus wat hem te doen staat als hij op goals van Batshuayi wil rekenen bij de Duivels.