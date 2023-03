Reims heeft de langste ongeslagen reeks in Europa en wordt 'Les Invincibles' genoemd: "Wat heb je daaraan als je gelijkspeelt?"

Reims is momenteel de te kloppen ploeg in Frankrijk en in Europa. Ze zijn in competitie al het langst ongeslagen.

Sinds Will Still het bij Reims overnam, verloor de ploeg niet meer. 16 wedstrijden later heeft Reims de langste ongeslagen reeks in Europa. Onder meer PSG (2x), Lille en Rennes konden hen ook niet verslaan. Tegen het Monaco van Philippe Clement kunnen ze voor nummer 17 gaan. Bij Reims proberen ze hun voeten op de grond te houden, ondanks ze in Frankrijk over 'Les Invincibles' spreken. "Er wordt door de buitenwereld veel over onze reeks gepraat", vertelde Thibault De Smet aan Sporza. "Maar de coach probeert er niet te veel nadruk op te leggen." Ploegmaat Thomas Foket vulde aan en maakte een bedenking: "Wat heb je nu aan zo'n reeks als je gelijkspeelt? Natuurlijk wil je winnen. Al beseffen we dat iedere tegenstander nu extra gemotiveerd is om die reeks te stoppen."





