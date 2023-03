Wie wint de grote strijd tussen Philippe Clement en Will Still in de Ligue 1?

AS Monaco van Philippe Clement kijkt zondag het Stade de Reims van Will Still in de ogen. Het duel tussen twee Belgische trainers in Franse loondienst.

Monaco verwelkomt deze zondag Reims, met als doel om na de teleurstelling van de Europa Cup en twee Ligue 1-duels zonder winst weer aan te knopen met een zege. "We hebben deze week een aantal spelers gerecupereerd en er wacht ons een grote uitdaging tegen Reims, dat al 18 wedstrijden niet heeft verloren. Het is een zeer interessante test voor ons", vertelt Clement op de persconferentie voor de wedstrijd. De oud-coach van Genk en Brugge noemde ook zijn landgenoot Will Still, die hij in de ogen zal kijken "Ik heb hem verschillende keren ontmoet in België, maar ik ken hem niet persoonlijk. Ik weet dat hij uit een familie komt die erg betrokken is bij voetbal. Hij en zijn broers begonnen op zeer jonge leeftijd in het voetbal op professioneel niveau en zijn zeer gepassioneerd", had Clement lof voor Still en zijn broers. AS Monaco staat momenteel 3de in de Ligue 1 op twaalf punten van leider PSG. Stade Reims staat 9de, maar op amper zes punten van de 5de plaats die recht geeft op Europees voetbal.





