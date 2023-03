🎥 Dat zal Tedesco graag zien: Leandro Trossard leidt Arsenal met prachtprestatie én record voorbij Fulham

Leandro Trossard blijft maar knallen bij leider Arsenal. Tegen Fulham stond hij weer in de basis en Trossard bedankte coach Arteta voor het vertrouwen.

Na twintig minuten kopte Gabriel een hoekschop van Trossard binnen, vijf minuten later knikte Martinelli een afgeweken voorzet van Trossard in doel. Net voor de rust maakte Trossard zijn hattrick van assists compleet, Odegaard knalde zijn voorzet mooi binnen.

Geen goal meer in de tweede helft

In de tweede vergat Martinelli nog Trossard aan te spelen en schoot hij zelf op doel, maar veel maakte het niet meer uit. Arsenal blijft op kop in de Premier League met 5 punten voor op Manchester City.

Trossard is zo ook de eerste speler in de geschiedenis van de Premier League die in de eerste helft drie assists geeft in een uitmatch.

Bekijk de drie assists van Trossard

3 - Leandro Trossard is the first player in Premier League history to make a hat-trick of assists in the first half of an away game. Trio. pic.twitter.com/kQKI0zRtA3