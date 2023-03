Axel Witsel gaat verhaal halen bij trainer van Atletico Madrid

Axel Witsel is niet te spreken over zijn situatie bij Atletico Madrid. Hij speelt alsmaar minder en dat frustreert hem duidelijk.

Afgelopen zomer verkaste Axel Witsel van Borussia Dortmund naar Atletico Madrid. Na een sterke start speelt hij de laatste tijd haast niet meer.

Vader Thierry Witsel begrijpt het allemaal niet. Een basisplaats was het minste wat hij verwachtte toen zijn zoon afgelopen zomer de overstap maakte naar de Spaanse club.

Witsel ging zelf bij trainer Diego Simeone langs om de nodige tekst en uitleg te vragen en zijn ongenoegen te uiten. “Op beleefde manier, zonder boos te worden”, vertelt vader Thierry aan Het Laatste Nieuws.

“Zelfs op 34-jarige leeftijd wil en kan Axel nog steeds op een hoog niveau spelen. In feite zijn er drie essentiële vragen die je jezelf moet stellen wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Hoe fit ben ik? Heb ik nog steeds ‘honger’? Staat mijn familie nog achter me? Voor Axel is het antwoord drie keer ja.”