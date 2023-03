Manchester United wil maar liefst 100 miljoen neerleggen voor ex-smaakmaker JPL

Manchester United is op zoek naar aanvallende versterking voor volgend seizoen. Daarbij hebben ze hun oog laten vallen op een voormalig smaakmaker in de JPL: Victor Osimhen.

Osimhen speelde in België voor Charleroi en maakte daar meteen een heel sterke indruk. Lille kocht hem over voor 20 miljoen euro en verkocht hem dan zelf door voor 75 miljoen aan Napoli. Bij de Italiaanse leider is hij onmisbaar geworden.

Hij heeft er nog een contract tot 2025 en Napoli wil pas vanaf 150 miljoen beginnen praten. Zover wil United blijkbaar nog niet gaan, want volgens The Sun en Calciomercato willen ze een bod van 100 miljoen uitbrengen.

De Nigeriaan scoorde dit seizoen al 19 keer in 22 competitiematchen. Ook in de Champions League heeft hij er al vier achter zijn naam staan. Hij is een echte topspits geworden.