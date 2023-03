Heel wat bekende namen in selectie voor U19 bij Rode Duivels

De Belgische voetbalbond heeft de selectie voor de U19 van de Rode Duivels bekendgemaakt.

Op de website van de Belgische voetbalbond zijn de namen gepubliceerd van de spelers die deel uitmaken van de nationale ploeg U19. Daarbij zitten heel wat namen uit de Jupiler Pro League.

In de selectie is Arthur Vermeeren van Royal Antwerp FC opgenomen. Hij zal dus geen deel uitmaken van de Rode Duivels. Die selectie wordt door de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco vrijdag over de middag bekendgemaakt.

De U19 speelt van woensdag 22 maart tot en met dinsdag 28 maart de Eliteronde in het Duitse Bremen. Tegenstanders zijn achtereenvolgens Slovenië, Duitsland en Italië.