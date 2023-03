Union SG heeft al duidelijk plan met de miljoenen van de Champions League

Union SG draait ook dit seizoen op volle toeren. Het is uitkijken wat de troepen van trainer Karel Geraerts in de play-offs nog kunnen laten zien.

Union SG scoort ook tijdens zijn tweede seizoen in de Jupiler Pro League. De formule slaat duidelijk aan en de ploeg van CEO Philippe Bormans houdt zich perfect aan de spelregels die het zichzelf heeft opgelegd.

In Extra Time liet Bormans weten dat Gift Orban, op dit moment het mooie weer aan het maken bij KAA Gent, ook op het lijstje van Union SG stond. “Dat klopt, maar het had nooit tot een transfer kunnen komen. 3,3 miljoen euro, dat is buiten ons budget”, liet Bormans weten.

Bormans beseft immers ook dat Union SG niet elk jaar in de top vijf zal spelen. Ze werken verder op de manier die ze vooropgesteld hebben. Peter Vandenbempt liet weten dat het er toch wel in zit dat Union SG volgend seizoen de Champions League haalt.

Ook dan zal Union trouw blijven aan zijn formule. De miljoenen die de Champions League zouden opbrengen hebben meteen een duidelijk doel. “Dan gaan we iets meer mogelijkheden hebben, maar we gaan dat geld dan vooral in een nieuw stadion stoppen. Dat hebben we echt nodig”, is Bormans duidelijk.