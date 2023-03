Bondscoach heeft duidelijke boodschap voor Axel Witsel

Vrijdag werd de selectie voor de Rode Duivels bekendgemaakt. Daarin was geen plaats voorzien voor Axel Witsel.

De selectie die de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco vrijdag bekendmaakte was een mix van ervaren pionnen en jonge spelers. Daarbij was er echter geen plaatsje weggelegd voor Axel Witsel. De situatie bij zijn club zal daar wel voor een groot stuk in meespelen.

In plaats van Witsel kiest Tedesco voor de 21-jarige Amadou Onana en de 19-jarige Roméo Lavia. Opmerkelijk verjonging dus in vergelijking met de verdediging waar Vertonghen als ouderdomsdeken van de ploeg wel nog zijn plekje in de selectie heeft.

Toch houdt de Duitser de deur voor Witsel, die hij donderdag telefonisch verwittigde dat hij er niet bij zou zijn, op een kier. “Ik hoop dat hij nu niet stopt bij de Duivels”, liet Tedesco tijdens zijn persconferentie nog weten.

Witsel mag dus zeker nog hopen dat hij in de toekomst Rode Duivels is. Alleen zal hij dan bij Atletico Madrid speelminuten moeten pakken en voorlopig heeft hij die niet.