🎥 Helemaal klaar voor de Rode Duivels: Trossard alweer belangrijk voor Arsenal tegen Crystal Palace

Arsenal heeft ook tegen Crystal Palace gewonnen. Leandro Trossard gaf opnieuw een assist.

Vorige week blonk Leandro Trossard al uit met een hattrick aan assists tegen Fulham. Zover kwam het deze week niet, maar Trossard schaafde zijn statistieken wel weer wat bij.

Martinelli opende de score voor Arsenal op het halfuur. Saka zorgde net voor de rust voor de dubbele voorsprong. Tien minuten na de rust zette Trossard Xhaka voor doel en die miste niet: 3-0.

Schlupp zorgde nog voor de eerredder voor Crystal Palace met de 3-1, maar een kwartier voor tijd zorgde Saka met zijn tweede van de namiddag voor de 4-1 eindstand. Trossard werd na 65 minuten gewisseld, Sambi Lokonga mocht niet spelen bij Crystal Palace tegen zijn moederclub.

In het klassement loopt Arsenal voorlopig acht punten uit op Manchester City, maar zij speelden dit weekend niet in de competitie na hun kwartfinale in de FA Cup tegen Burnley.

De assist van Trossard