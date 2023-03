Timmy Simons kan zich voor het hoofd slaan: zijn ploeg verspeelt in slotseconden zege tegen Standard-jonkies

Timmy Simons leek op weg om met zijn ploeg een zege te boeken tegen de Standard-jonkies in de Relegation Play-Off. In extremis scoorden de Luikenaars alsnog de 1-1.

Het was tussen SL16 en Dender nu niet bepaald een kansenfestival, maar Dender was wel de ploeg die het meeste aandrong. Zeker in de tweede helft kwamen de bezoekers steeds dichter bij een doelpunt. Lennard Hens trapte een vrijschop op de lat en Marzo raakte dan weer de paal.

Het venijn zat nog in de staart, meer dan één keer zelfs. In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd ging de bal op de stip voor een fout op Rajsel, die zelf achter de bal ging staan en de 0-1 aantekende. Denver op dat moment haast zeker van de drie punten.

Dat zou betekenen dat het toch een niet onbelangrijk kloofje zou slaan ten opzichte van de teams achter zich. In minuut 95 knalde Ghalidi plots nog de gelijkmaker tegen de touwen. De puntendeling was zo meteen een feit.