Thibaut Courtois ziet de titelkansen met Real Madrid slinken, trainer Carlo Ancelotti kent de oorzaak

Real Madrid staat na de Clasico op 12 punten van leider Barcelona. Zo worden de kansen op de landstitel steeds kleiner en dat beseffen ze ook bij Real Madrid.

Het werd een pijnlijke avond voor Thibaut Courtois en co. In het slot kreeg het nog een penalty tegen. Die ging binnen en zo verloor Real Madrid met 2-1 van Barcelona. Zo staat Real op 12 punten van leider Barcelona. Met nog 12 wedstrijden te gaan, worden die kansen om de titel te pakken, steeds kleiner.

Courtois denkt dat de titelstrijd voorbij is. "We moeten eerlijk zijn", vertelde hij aan Movistar+. "Al zullen we tot het einde vechten. Tegen Barcelona telde enkel de overwinning, maar die hebben we niet."

Ook trainer Carlo Ancelotti blijft strijdvaardig: "Als we zo blijven spelen, zullen we wel iets vinden." Daarnaast maakt Real Madrid ook nog kans om de Champions League te winnen, maar als het ook daar zou mislukken heeft Ancelotti daar een verklaring voor: "Januari heeft ons veel gekost, want we hadden het moeilijk om na het WK onze vorm terug te vinden."