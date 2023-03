Transferadvies! Patrick Goots duidt de beste back-up voor Vincent Janssen aan

Geen Vincent Janssen bij Royal Antwerp FC. En dat leverde geen overwinning op voor The Great Old.

Royal Antwerp FC ging zondag met 0-1 de boot in tegen Charleroi. Nochtans had de thuisploeg meer dan kansen genoeg, maar er werd niet gescoord. “Het is eigenlijk onwaarschijnlijk”, zegt analist Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

Volgens Goots sprongen de aanvallers iets te onbezonnen met de kansen om. “Het was te vaak schieten om zomaar te schieten. De pure wil om een goal te maken, die ik bij Vincent Janssen altijd terugzie, ontbrak.”

Voor Goots is het duidelijk dat Antwerp niet de ideale back-up heeft voor Janssen. “Velen zullen na vandaag zeggen: men had Frey niet mogen laten gaan, maar een misnoegde speler aan boord houden was ook geen optie.”

Goots zag het type dat Antwerp nodig had wel lopen bij de tegenstander. “Wel had Antwerp een alternatief moeten aanwerven. Zo'n Youssouph Badji, die uit één kans scoorde, was een ideaal type geweest.”