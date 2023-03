Georges Leekens houdt glashelder pleidooi om spits bij de Rode Duivels te halen die er nu nog niet bij is

Als voormalig bondscoach blijft Georges Leekens de Rode Duivels op de voet volgen. Zeker nu Tedesco zijn eerste selectie heeft gemaakt.

Georges Leekens is in het panel van vijf van Humo één van de personen om de situatie bij de Rode Duivels te ontleden. Voor doelpunten hangt België toch vooral af van Romelu Lukaku. Op het voorbije WK is gebleken wat er gebeurt als die niet fit of niet in vorm is.

Openda heeft de huidige selectie gehaald, maar Leekens denkt toch ook aan iemand uit de Jupiler Pro League. Voor hem mag Hugo Cuypers, dit seizoen bij Gent goed voor zestien doelpunten, gerust eens geselecteerd worden.

© photonews

"Hij is de beste Belgische spits in onze competitie", stelt Leekens. "Iemand die werkt én scoort. Ik zou hem toch eens oproepen."