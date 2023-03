📷 Fan met wansmakelijk shirt duikt op tijdens de Romeinse derby

Afgelopen weekend was het de Romeinse derby. Het was een incidentrijke derby.

Lazio won de derby met 1-0 van AS Roma en deed zo in de Serie A een uitstekende zaak. Al was het wel een felbevochte zege. Op het veld waren er wat opstootjes en ook buiten het stadion clashten beide supportersclans met elkaar.

Ook doken er in het stadion beelden op van een Lazio-supporter in een opvallend shirt. Het shirt droeg de naam 'Hitlerson' en had rugnummer 88, een dubbele antisemitische verwijzing.

La Gazzetta dello Sport meldde ondertussen al dat de man die het shirt droeg, door de politie geïdentificeerd werd. Hij werd door de camera's in het stadion gefilmd. Het zou om een Duitser gaan. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend.