Reviewcommissie moet terugkrabbelen na incident in duel tussen Lierse K. en Beerschot

Joedrick Pupe werd door de reviewcommissie een schorsing van drie speeldagen opgelegd voor een elleboogstoot in de match tegen Beerschot.

De speler van Lierse Kempenzonen kreeg van het Bondsparket een schorsingsvoorstel van drie speeldagen voor een elleboogstoot tijdens de wedstrijd tegen Beerschot.

Lierse K. ging echter niet akkoord met dat voorstel. Scheidsrechter Bram Van Driessche liet op de zitting weten dat hij de actie van Pupe gezien had en dat hij nog steeds van oordeel is dat hij de fase goed inschatte, waardoor geen schorsing nodig is.

De verdediger is dan ook volledig vrijgesproken voor de sanctie die de reviewcommissie aan het Bondsparket gevraagd had. Hij wordt dan ook niet geschorst.