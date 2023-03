Roberto Martinez krijgt meteen kritiek bij eerste selectie Portugal: "Hij had de moed niet"

Roberto Martinez speelt vanavond met Portugal tegen voetbaldwerg Liechtenstein. Bij zijn eerste selectie ook Cristiano Ronaldo, die had aangegeven te willen doorgaan als international. Maar dat wordt de ex-bondscoach van de Rode Duivels niet door iedereen in dank afgenomen.

"Er waait een frisse wind doorheen de ploeg onder Martínez. Het is een verademing”, zei Ronaldo zelf. “De coach wil dynamisch, energiek voetbal brengen. Ik ben er zeker van dat wij aanvallend veel zullen tonen.”

Ronaldo zelf ligt echter ook onder vuur bij de Portugese fans. Na het WK hadden vonden velen dat zijn beste tijd voorbij was en dat hij beter de eer aan zichzelf hield, zeker omdat hij bij het Saoedisch Al-Nassr ging spelen.

Martinez staat er echter niet om bekend om ouderdomsdekens te laten vallen, zeker gezien CR7 zijn verwezenlijkingen in het verleden. Martinez riep zelfs 23 dezelfde spelers op als op het WK.

"Er werden meer nieuwe gezichten verwacht", aldus Rafael Godinho, voetbaljournalist bij ‘Record’, bij HLN. “Maar het was vóóral uitkijken of Martínez de moed had om Ronaldo niet op te roepen. Dat was niet het geval. Hij heeft Ronaldo opgeroepen voor zijn status, niet voor zijn vorm of kwaliteiten.”