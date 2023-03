Van Dijk geeft zijn mening over het kipcurry-incident bij Oranje

Bij Nederland is er naar buiten gekomen dat de vijf spelers die de selectie moesten verlaten - waaronder Bart Verbruggen - een voedselvergiftiging hadden opgelopen. Het zou gaan om een niet te beste kipcurry.

Virgil van Dijk had er ook van gegeten, maar vertoonde geen symptomen, zei hij op zijn persconferentie. "Ik heb geen flauw idee wat de oorzaak is. Het suggereren van oorzaken is niet voor ons", aldus de verdediger.

"Nee ik heb nergens last van, nu nog niet en hopelijk helemaal niet. Er zijn vijf jongens ziek naar huis gegaan helaas. Er is een virus ontdekt. Er zijn jongens die virusverschijnselen hebben, buikgriepverschijnselen. De oorzaak daarvan? Ik heb geen idee."

Voor Verbruggen en co was het natuurlijk niet leuk om zo de selectie te moeten verlaten. "Het is flink balen natuurlijk. Sommige spelers zijn nieuw bij de groep en het was een mooie gelegenheid om hun debuut te maken. Hopelijk worden het er niet meer en kunnen deze jongens snel herstellen."