Vandenbempt ziet affaire voetbalbond grote imagoschade bezorgen

Het ontslag van Peter Bossaert als CEO van de voetbalbond komt op een wel heel ongelukkig moment. Maar voorzitter Paul Van den Bulck wou er blijkbaar geen moment meer mee wachten. Ook Peter Vandenbempt vindt dat vreemd.

Van den Bulck schakelde zelf een advocatenkantoor in om de opwaardering van Bossaert zijn contract te bekijken. Hun oordeel was dat het in strijd was met de ethische code van de voetbalbond. Dat verslag kreeg hij dinsdag en stuurde het meteen door naar de Raad van Bestuur.

"Dat had nog wel een weekje kunnen wachten, tot na de Rode Duivels", aldus Vandenbempt. "Aan de andere kant is er wel altijd een onderscheid tussen het gerommel aan de top en de sportieve prestaties."

De sportieve prestaties mogen er dan wel niet onder leiden, de voetbalbond maakt wel een slechte beurt. "Hoe alles vorig jaar in februari achter de rug van de Raad van Bestuur is verlopen, is wel niet goed voor het imago van de voetbalbond en zeker niet voor het imago van Peter Bossaert, die toch stond voor goed beleid en zichzelf graag presenteerde als een soort witte ridder."