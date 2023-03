Franky Van der Elst ziet dat Roberto Martinez zich een groot probleem op de hals heeft gehaald

Roberto Martinez debuteerde gisteren met Portugal tegen Liechtenstein en won makkelijk, onder andere dankzij twee goals van Cristiano Ronaldo. Maar analist Franky Van der Elst zet ook grote vraagtekens bij de superster en vooral bij de keuze van Martinez.

De ex-bondscoach van de Rode Duivels deed bij Portugal wat hij ook bij België deed: het vertrouwen behouden in de oudgedienden. Voor Van der Elst was het duidelijk, hij had Ronaldo thuis moeten laten.

"Voor mij is de vraag of dit niet het moment was om net zoals Tedesco van een aantal mensen afscheid te nemen. Dat heeft hij niet gedaan", zegt The Fox in Het Nieuwsblad. "Ik denk dat het een goed moment was."

Tegen een voetbaldwerg kan CR7 nog het verschil maken, maar binnen 15 maanden op het EK... "Je gaat hem toch niet de hele kwalificatieperiode laten meedoen en hem dan thuislaten?", vraagt Van der Elst zich af met de bemerking dat tegen Liechtenstein het niet zo moeilijk is om een vrije trap en een penalty te scoren.