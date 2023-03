Stijn Vreven ging er heel ver in: "Ruzie gemaakt met Leandro Trossard"

De carrière van Leandro Trossard leest een beetje als die van Kevin De Bruyne, met de passages bij KRC Genk en Lommel.

Stijn Vreven had Leandro Trossard onder zijn hoede bij Lommel. Hij had tien jaar geleden niet durven dromen dat Leandro Trossard dit jaar bij Arsenal in de Premier League mee het mooie weer zou bepalen.

Want Trossard had als jonge voetballer net zoals vele anderen geen geduld. En dat bleef lange tijd zo duren. “Zijn potentieel was altijd enorm. Maar Leandro teerde bij Lommel op zijn intrinsieke kwaliteiten. Tijdens de wedstrijden maakte hij wel het verschil, op training deed hij niet genoeg”, is Stijn Vreven erg duidelijk bij Het Laatste Nieuws.

Trossard deed er volgens Vreven niet alles aan om de beste versie van zichzelf te zijn, maar uiteindelijk draaide het wel helemaal de goede richting uit voor de Rode Duivel. “Daarover heb ik veel met hem gesproken. Ruzie gemaakt ook. Uiteindelijk heeft hij die switch wel kunnen maken. Hij heeft leren werken. Dat spreekt voor hem.”