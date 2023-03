'Trainerswissel op komst bij Bayern München: Julian Nagelsmann heeft het helemaal verkorven'

Er is bij Bayern München een trainingswissel op komst. Dat melden verschillende Duitse bronnen.

Julian Nagelsmann is nog maar sinds de zomer van 2021 trainer bij Bayern München. Hij pakte meteen de titel in de Bundesliga, maar dit seizoen vallen de resultaten tegen. Ze verliezen te veel, zoals laatst op het veld van Bayer Leverkusen. Daardoor staat het slechts 2e in de Bundesliga. Veel te mager voor Bayern.

Ook zou Nagelsmann zijn spelers niet meer achter zich hebben. De leiders binnen de spelersgroep zouden hun trainer niet meer vertrouwen en de tactische beslissingen worden in vraag gesteld.

Bayern is dan ook aan het uitkijken voor een nieuwe trainer. Ze hebben volgens Duitse bronnen hun oog op Thomas Tuchel laten vallen en willen hem zo snel mogelijk binnenhalen, want er zijn kapers op de kust. Tuchel zou ook bij Tottenham en Real Madrid in beeld zijn om daar trainer te worden.

Tuchel zou een contract tot midden 2025 tekenen. Ook neemt hij 2 assistenten (Zsolt Löw en Arno Michels) mee.