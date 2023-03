Champions League winnaar maar ongeloof wanneer Bayern belt: "Wantrouwig"

Lang zat Bayern München niet zonder coach na het ontslag van Julian Nagelsmann. Enkele uren later werd al bekend dat Thomas Tuchel de job op zich zou nemen. Geen onlogische keuze, een Duitse trainer voor een Duits team. Maar voor die Duitse trainer zelf kwam het nieuws wel onverwacht.

Tuchel zat sinds september zonder club nadat hij ontslagen werd bij Chelsea. Bij datzefde Chelsea was hij er anderhalf seizoen eerder wel in geslaagd om de Champions League te winnen. Daarvoor was hij trainer bij PSG waarmee hij tweemaal landskampioen werd.

"Ik was verrast toen Bayern München me belde", vertelt Tuchel op de persconferentie bij zijn voorstelling. "Ik ging ervan uit dat ik opnieuw in het buitenland aan de slag zou gaan. Toen ze me belden, was ik eerst wat wantrouwig. Maar het werd al snel duidelijk dat ze me meteen als trainer wilden aanstellen", klinkt het.

Na omzwervingen in Londen en Parijs keert Tuchel dus terug naar Duitsland. Daar startte hij zijn trainerscarrère bij Mainz om dan aan de slag te gaan bij rivaal Borussia Dortmund, uitgerekend de huidige leider én volgende tegenstander van Bayern München in de competitie.

"Dé Klassieker in het Duitse voetbal. En nu heeft die wedstrijd nog een extra dimensie", besluit Tuchel.