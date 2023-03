Houdt Tedesco hem tegen Duitsland op de bank? Kevin De Bruyne zegt wat hij ervan denkt

Kevin De Bruyne heeft er al een druk seizoen opzitten bij Manchester City. Het is uitkijken of hij dinsdag zal spelen tegen Duitsland.

Kevin De Bruyne stond in de eerste wedstrijd onder Domenico Tedesco centraal op het middenveld met Onana, maar schoof later in de wedstrijd wat op.

“Voor mij maakt het allemaal niet uit. Bij City spelen we de laatste jaren ook vaak in een 4-4-2, dan word ik ook op verschillende posities gebruikt”, vertelt De Bruyne aan Het Belang van Limburg.

Het is uitkijken of De Bruyne dinsdag aan de aftrap komt in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Als het aan De Bruyne zelf ligt, dan staat hij zeker op het veld.

“De coach heeft me daar nog niks over verteld. Ik voel me de voorbije twee jaar top, zonder blessures. Dus voor mij is het geen probleem om tegen Duitsland aan te treden. De keuze is aan de coach.”