Hugo Broos loopt met Zuid-Afrika een blauwtje op: "Mijn excuses voor wat er nadien gebeurde"

Hugo Broos heeft met Zuid-Afrika 2-2 gelijkgespeeld. Achteraf was hij daar zeer ontgoocheld over en liet hij een aantal verplichtingen aan zich voorbijgaan.

Zuid-Afrika kwam tegen Liberia 2-0 voor, maar in het slot kwam Liberia langszij. Zo sleepte Liberia nog een puntje uit de brand en de thuisploeg bleef na zijn 2e kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup verweest achter.

Bondscoach Hugo Broos was zeer ontgoocheld en ging nog voor affluiten naar binnen. Ook ging hij daarna niet naar de verplichte persconferenties. Achteraf verontschuldigde hij zich daarvoor.

"Het was een beetje vanalles", stond er op de website van de Zuid-Afrikaanse voetbalbond te lezen. "We waren de betere ploeg, maar toch lieten we hen naar 2-2 terugkomen. Daarna hadden we nog de kans om er 3-2 van te maken, maar we verkwanselden de kans."

"Toen namen de emoties de bovenhand bij mij en ben ik naar de kleedkamer gegaan", ging Broos verder. "Ook deed ik mijn mediaverplichtingen niet en daarvoor verontschuldig ik mij. Ik ben nog altijd een mens en soms kunnen de emoties het dan overnemen."

"Ook heb ik genoeg ervaring om te weten dat je in het heetst van de strijd beter niets zegt en dat deed ik ook. Ik denk dat fans het wel zullen begrijpen", besloot Broos die al sinds mei 2021 bondscoach bij Zuid-Afrika is.