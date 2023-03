Ongezien! Ontslag Nagelsmann bij Bayern München levert hem dit astronomisch bedrag op

Julian Nagelsmann werd vrijdag ontslagen als coach van Bayern München. De Duitse topclub is in deze periode van het seizoen meestal al zo goed als zeker van de titel, maar staat nu één punt achter op Borussia Dortmund en ligt uit de Duitse beker. En dat kostte hem de kop.

Wel zitten ze in de kwartfinale van de Champions League. Maar blijkbaar was de relatie tussen coach en bestuur niet zo goed en was er ook kritiek in de media over zijn tactische kwaliteiten.

Opmerkelijk, want hij werd binnengehaald voor 25 miljoen euro en zou de nieuwe topcoach voor de komende jaren worden. Het verhaal duurde echter hoop en al 20 maanden. Pijnlijk gegeven: hij moest zijn ontslag via de media vernemen. Zelf werd hij pas later door de club op de hoogte gebracht.

Nu goed, het gaat hem ook geen windeieren leggen. Nagelsmann was de bestbetaalde coach in het Duitse voetbal en had nog een contract tot 2026. Zijn ontslagvergoeding zou volgens de Duitse media kunnen oplopen tot 30 miljoen euro.