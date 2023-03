Wanneer er geen zand meer over is: Ibrahimovic wil niet weten van complimenten Lukaku

Dat Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku nooit beste vrienden zullen zijn, staat buiten kijf.

De twee topspitsen speelden even samen bij Manchester United maar vooral hun relletje in Italië is de voorbije jaren blijven hangen. In de Milanese derby kwam het tot een woordenwisseling tussen de twee en de plooien zijn nooit echt gladgestreken tussen de twee.

Na de interland tussen Zweden en België was het dan ook maar de vraag hoe de twee kemphanen zich zouden gedragen tegenover elkaar. Lukaku leek zand over de zaak te doen door te zeggen dat hij veel respect heeft voor Ibrahimovic en er zeker geen hard feelings zijn tussen de twee.

Ibrahimovic langs zijn kant was eerder koel en wou het zand niet laten liggen. "Hij kan blij zijn want hij heeft gescoord. Vrienden? Ik heb hem na de match niet meer gezien. Wat op het veld gebeurt, blijft op het veld", klonk het.