De kritiek aan de eigen werkgever passeert niet zomaar: Antonio Conte moet zijn koffers pakken!

Het zat eraan te komen. Antonio Conte is op straat gezet. Zijn kritiek tegenover zijn werkgever Tottenham sprong onlangs in het oog. De wegen tussen club en trainer scheiden.

Tottenham stuurde zondagavond een officieel statement de wereld in. "We kunnen aankondigen dat hoofdtrainer Antonio Conte in onderling overleg de club verlaten heeft. We bedanken Antonio voor zijn bijdrage en wensen hem het beste voor de toekomst."

Conte ging in 2021 aan de slag bij Tottenham en loodste de Spurs in zijn eerste seizoen naar een Champions League-ticket. De successen die hij in Italië behaalde bij Juventus en Inter, bleven in Engeland echter uit. Tot frustratie ook van Conte, die een week geleden na de 3-3 tegen Southampton zwaar uithaalde op zijn persconferentie.

"De spelers zijn hier gewend om niets te winnen. Al twintig jaar lang is er dezelfde eigenaar en ze hebben nog nooit iets gewonnen. Dat is het verhaal van Tottenham", fulmineerde Conte. Cristian Stellini neemt van hem over als trainer ad interim en zal tot het einde van het seizoen bijgestaan worden door Ryan Mason.